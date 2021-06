Europei, Gruppo E: altro pari della Spagna, punto d’oro per la Polonia

La Spagna rinvia nuovamente l’appuntamento con la vittoria che a questo diventa obbligatoria nell’ultimo match del Gruppo E contro la Slovacchia. A Siviglia, dopo lo 0-0 con la Svezia, arriva un 1-1 contro la Polonia carico di rimpianti per la nazionale di Luis Enrique, andata in vantaggio nel primo tempo con Morata e apparentemente con la partita in mano. I polacchi tuttavia non si scompongono e, animati dalla ferma volontà di tenersi aggrappati al torneo, vanno a caccia del pari fino a che, pochi minuti dopo l’intervallo, Lewandowski inchioda di testa il pallone sotto la traversa ristabilendo l’equilibrio. La reazione delle Furie Rosse porta pochi minuti più tardi ad un calcio di rigore concesso dopo verifica al Var: sul dischetto Moreno, Szczesny intuisce la direzione ma il tiro è angolato, forse troppo, e la sfera sbatte contro il palo; sulla ribattuta Morata è il più veloce ma calcia malamente sul fondo da pochi passi. Nel finale la Spagna mette in apprensione la difesa polacca che con grande affanno riesce sempre a porre rimedio ad un soffio dalla capitolazione. Al triplice fischio, Paulo Sousa e i suoi esultano come avessero vinto: la Polonia è ancora viva ma per qualificarsi dovrà battere la Svezia. Con 2 punti in classifica, anche per la Spagna contro la Slovacchia sarà fondamentale ottenere la vittoria.

GRUPPO E

San Pietroburgo – Svezia-Slovacchia 1-0 (77′ Forsberg rig.) giocata ieri

Siviglia – Spagna-Polonia 1-1 (25′ Morata, 54′ Lewandowski)

Classifica: 4 Svezia, 3 Slovacchia, 2 Spagna, 1 Polonia

Prossimo turno (23/06/2021)

San Pietroburgo – Svezia-Polonia (18:00)

Siviglia – Slovacchia-Spagna (18:00)