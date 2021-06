Entrate, uscite, trattative: il riepilogo del calciomercato amaranto

Da Aglietti alle possibili partenze, la situazione in casa Reggina in vista del prossimo torneo cadetto.

Gli albori della stagione 2021/2022. In attesa che il mercato entri definitivamente nel vivo, l’organico amaranto di fatto è stato già cambiato da 19 movimenti, relativi ai prestiti ed al passaggio di Nicolas al Pisa. Situazione da tenere costantemente monitorata, anche per quanto riguarda i calciatori tornati alla base, i quali finiranno nuovamente in lista partenze.

Di seguito, il riepilogo generale, comprensivo di obiettivi e potenziali cessioni.

REGGINA

Allenatore: Aglietti

Movimenti in entrata

Farroni, p (Juve Stabia-fpt), Garufo, d (Catanzaro-fpt), Marchi, d (Piacenza, fpt), Rolando, d (Bari-fpt), Rubin, d (Alessandria-fpt), Mastour, c (Carpi- fpt), Paolucci, c (Monopoli, fpt).

Totale calciatori: 7.

Movimenti in uscita

Nicolas, p (svc-Pisa). Plizzari, p (Milan-fpt), Dalle Mura, d (Bologna-fpt), Delprato, A (Atalanta-fpt), Chierico, c (Genoa-fpt), Folorunsho, c (Napoli-fpt), Edera, c (Torino-fpt), Kingsley, c (Bologna-fpt), Micovschi, c (Genoa-fpt), Rivas, c (Inter-fpt), Okwonkwo, a (Bologna-fpt), Petrelli, a (Genoa-fpt).

Totale calciatori: 12.

Obiettivi e trattative

Portieri: Micai (Salernitana), Russo (Sassuolo; Virtus Entella), Turati (Sassuolo), Vicario (Cagliari), Vigorito (Lecce).

Difensori: Zortea (Atalanta).

Centrocampisti: Garritano, c (Chievo), Obi (svc-Chievo), Rivas (Inter-td), Ricci, c (Sassuolo/Monza).

Attaccanti: Brignola (Sassuolo/Frosinone).

Potenziali uscite

Rubin, d (Alessandria), Farroni, p (Vis Pesaro-Juve Stabia-Gubbio), Fati, c (Turchia), Menez, a (Turchia-Arabia Saudita), Rolando, d (Bari), Rossi, d (Feralpi Salò-Gubbio), Mastour, c (Carpi-Arabia Saudita), Paolucci, c (Catania).

LEGENDA

p= portiere; d= difensore; c= centrocampista, a= attaccante. svc= svincolato; pt=prestito, fpt= fine prestito.

Movimenti in entrata (1)= La squadra che compare accanto al nome di un calciatore svincolato, è quella in cui il calciatore stesso militava in precedenza.

Movimenti in entrata (2)= Se accanto al nome di un calciatore compaiono due squadre, la prima è la società che ne detiene il cartellino, la seconda invece quella in cui il calciatore stesso ha militato in prestito nell’ultima stagione.

Movimenti in uscita= La squadra che compare accanto al nome di un calciatore svincolato, è quella in cui il calciatore stesso milita attualmente.

Obiettivi e trattative (1)= Se accanto al nome di un calciatore compaiono due squadre, la prima è la società che ne detiene il cartellino, la seconda invece quella in cui il calciatore stesso ha militato in prestito nell’ultima stagione.

Obiettivi e trattative (2)= La squadra che compare accanto al nome di un calciatore svincolato, è quella in cui il calciatore stesso ha militato nell’ultima stagione.

Potenziali uscite= La squadra che compare accanto al nome di un calciatore in uscita, è quella attualmente interessata all’acquisizione del calciatore stesso.