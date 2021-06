Calciomercato Reggina: sirene estere per Mastour e Menez. Richieste dalla C per Rossi

Non solo arrivi ma anche cessioni. La Reggina deve infatti sfoltire la rosa. In questo senso il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è impegnato a 360 gradi, sia per rinforzare l’organico da mettere a disposizione di Aglietti, sia per cedere alcuni giocatori che non rientrano nei piani. Secondo quanto scrive la Gazzetta del Sud, ci sarebbero “sirene estere, per Jeremy Menez ed Hachim Mastour: su entrambi i calciatori, gli occhi di alcuni club degli Emirati Arabi. Nel caso di Menez, resta in piedi ‘idea di prendere una decisione dopo la prima fase di ritiro”.

Novità anche per quanto riguardo altri giocatori di proprietà della Reggina. “Per Marco Rossi, oltre alla Feralpi Salò si è fatto avanti anche il Gubbio, che insieme a Juve Stabia e Vis Pesaro segue da vicino pure Alessandro Farroni. Matteo Rubin potrebbe restare all’Alessandria, mentre per il passaggio al Piacenza di Paolo Marchi si attende solo l’ufficialità” si legge sulla Gazzetta del Sud.