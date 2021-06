Calciomercato Reggina: Rivas vicino al ritorno in amaranto

Nonostante la concorrenza del Lecce e della Ternana, la Reggina avrebbe compiuto passi importanti con l’Inter per il ritorno di Rigoberto Rivas in amaranto. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud.

“C’è una importantissima novità – scrive Gazzetta del Sud – la Reggina in questo momento è nettamente davanti a tutti, e non solo per una questione di tempistica. Considerare la questione come conclusa sarebbe un errore, ma ad oggi Rivas è vicino come non mai a (ri) vestire la maglia amaranto”.