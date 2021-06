Eccellenza, verso la finale playoff: Sersale-Sambiase vale la stagione

Dopo un lungo cammino iniziato a settembre, interrotto a fine ottobre e ripreso solamente ad aprile, dopo rinvii, ipotesi e polemiche, finalmente il campionato di Eccellenza vedrà sul palco gli attori giunti all’atto finale. Sersale contro Sambiase, prima e seconda classificata del mini-torneo di Eccellenza, una di fronte all’altra per trasformare in realtà il sogno chiamato Serie D.

Nella regular season si erano affrontate lo scorso 2 maggio, sempre al “Ferrarizzi”: venne fuori un pareggio con il vantaggio dei lametini firmato da Bernardi in avvio e il pareggio dei padroni di casa ad opera di Zurlo a pochi minuti dall’intervallo. Un risultato, quello di parità, che allora andò bene al Sambiase, mentre stavolta accontenterebbe il Sersale, forte di due risultati su tre. In caso di parità al 90′ ci saranno i supplementari; permanendo l’equilibrio, al 120′ sarà infatti la squadra di Saladino a far festa.

Un vantaggio, quello relativo al fattore campo e al doppio risultato a favore, da non sottovalutare in una gara che si annuncia molto equilibrata, e che per il Sersale è maturato negli ultimi minuti dell’ultima giornata, nel match contro la Palmese: il giovane Vincenzo Arena, classe 20o2, in pieno recupero siglò il 2-0 che portò la compagine presilana ad avere un gol di vantaggio nella differenza reti rispetto alla squadra di Fanello.

Il Sambiase avrà dunque un solo risultato a favore e dovrà fare a meno dello squalificato Alfano; per il Sersale invece mancherà proprio l’autore del gol del pari nell’incontro dello scorso 2 maggio, Zurlo, il quale insieme al compagno in giallorosso Corosiniti sta disputando le qualificazioni agli Europei di Beach Soccer con la maglia della nazionale italiana (presenti anche altri due calabresi: Miceli e Percia Montani).

Per dirigere la finale dei playoff è stato designato il signor Alessandro Papagno della sezione arbitrale di Roma 2, gli assistenti saranno Nicolò Matteo Presta di Cosenza e Angelo Mazza di Reggio Calabria. Calcio d’inizio al “Ferrarizzi” alle ore 15:30.