Boca N. Melito, Cogliandro a RNP: “Punteremo sui nostri giovani talenti”

Mentre il campionato di Eccellenza sta per andare in archivio con la finale playoff tra Sersale e Sambiase che promuoverà una delle due in Serie D, in casa Boca Nuova Melito Admo si lavora già per preparare la prossima stagione. Ai microfoni di RNP è intervenuto il presidente onorario Filippo Cogliandro, il quale ha parlato della situazione biancorossa a 360°.

SAPONE E PELLICANÒ – In un momento in cui, a causa della pandemia, non è entrato denaro nelle casse del club, abbiamo comunque provveduto a completare il pagamento delle tasse annuali d’iscrizione, ponendo già lo sguardo verso il campionato 2021/2022. Sarà una stagione all’insegna dell’austerità, e certamente non saremo i soli ad agire così, ma ci proporremo comunque con entusiasmo e partecipazione. I sacrifici da parte di tutti noi sono aumentati, senza poter più contare su due persone magnifiche che non ci sono più: Totò Sapone, scomparso alcuni mesi fa, e il presidente Pellicanò, da ormai quasi tre anni. Un grande rammarico da parte mia è stato constatare il disinteresse mostrato nei nostri confronti dai figli del dottor Pellicanò, che a noi era invece legatissimo e ci ha aiutati a costruire questa realtà con grande passione. Viceversa, gli eredi di Sapone sono sempre presenti e ci stanno dando un grande supporto, soprattutto morale in questo momento così delicato per tutti.

AI NASTRI DI PARTENZA – Insieme a Nino Spinella stiamo lavorando per difendere la categoria, disputando un torneo dignitoso puntando soprattutto sui nostri giovani, con qualche over in aggiunta. Di certo saremo ai nastri di partenza della nuova stagione, a breve effettueremo la prima riunione di programmazione definendo le nuove cariche dirigenziali. Per la guida tecnica, ancora nulla è certo. Dovremo prima capire che tipo di campionato potremo fare e che squadra potremo presentare; conosciamo tutti lo spessore di Laface e non vogliamo metterlo in difficoltà, di conseguenza tutto dipenderà dal budget che potremo investire, tenendo conto che questo club vive soprattutto di investimenti personali e non di introiti dovuti alle sponsorizzazioni.

IL FUTURO É DEI GIOVANI – Confermeremo tutti i nostri under, mentre per gli over dovremo capire quanto potremo investire prima di muoverci; nel frattempo abbiamo saldato tutto, non abbiamo pendenze, pur non avendo avuto entrate. Siamo contenti per quanto fatto dai nostri ragazzi andati in prestito alle squadre impegnate nel mini-campionato: Wojcik alla Reggiomediterranea, Gatto, Neri e Megale alla Palmese, tutti torneranno alla base e su di loro costruiremo il Boca N. Melito. In particolare Wojcik, che con noi è praticamente cresciuto, sarà la nostra forza in futuro.

SERSALE-SAMBIASE, VINCA IL MIGLIORE – Siamo contenti di non aver giocato il mini-campionato che ci sarebbe costato soldi, tempo, fatica, mettendo anche a rischio la nostra salute. Sersale e Sambiase sono due bellissime realtà. Il Sambiase è stato costruito per salire, il Sersale non è una sorpresa, conoscendo la dirigenza e il presidente Ettore Gallo, in grado già alcuni anni fa di portare il club in Serie D. Sarà una vera battaglia, la spunterà chi è più forte.

CALCIO FEMMINILE – Abbiamo intrapreso l’esperienza del calcio femminile, partecipando alla Serie C di Calcio a 5; abbiamo ottenuto soddisfazioni morali, sotto il profilo dei risultati certamente faremo meglio con l’esperienza acquisita. Ringrazio vivamente due persone molto importanti, che si sono impegnate al massimo per dar vita alla squadra femminile: Vincenzo Colazza e Enzo Bevacqua. Ringrazio anche qualche genitore che è stato sempre presente e di supporto, fra tutti in particolare Angela Tegano, la quale ha dato una preziosa mano d’aiuto in maniera gratuita.

NOVITÀ E INIZIATIVE – Sicuramente ci sarà qualche novità dirigenziale, stiamo valutando l’ingresso di nuovi soci nel club, anche se finora non c’è stato nulla di concreto. Il vuoto lasciato da Totò Sapone resta incolmabile, sapere di non poterlo vedere più sugli spalti ancora non mi sembra vero. A tal proposito, a breve organizzeremo un memorial in suo onore per squadre giovanili; questo sarà uno degli eventi estivi da noi organizzati, come il Milan Junior Camp, fiore all’occhiello del programma di quest’estate.

