Si completa la serie B 2021-2022: ecco tutte le squadre al via

L'Alessandria torna in cadetteria

Con la promozione in serie B dell’Alessandria si completa il quadro della cadetteria per la prossima stagione. La Serie B 2021/2022 sarà l’edizione numero 90 del secondo campionato italiano professionistico. Ecco tutte le squadre al via della serie B 2021-2022:

Alessandria

Ascoli

Benevento

Brescia

Chievo

Cittadella

Como

Cremonese

Crotone

Frosinone

Lecce

Monza

Parma

Perugia

Pisa

Pordenone

Reggina

Spal

Ternana

Vicenza