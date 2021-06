Serie D girone I, partite rinviate anche nell’ultimo turno

Così come la penultima, anche l’ultima giornata del torneo cadetto andrà in scena in forma largamente ridotta. La positività al Covid registratasi nelle file del Marina di Ragusa, ha portato ad altri quattro rinvii in vista di sabato 19 giugno, data che avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo atto della regular season.

Le sfide destinate a data da destinarsi, sono le seguenti: Città di Sant’Agata-Acr Messina, Cittanovese-Polisportiva Santa Maria Cilento, Fc Messina-Roccella e Marina di Ragusa-Rende.

Si svolgeranno regolarmente, in quanto non influenti sui verdetti ancora in sospeso, le altre cinque gare in calendario: Acireale-San Luca, Biancavilla-Troina, Castrovillari-Licata, Gelbison-Paternò e Rotonda-Dattilo.

Lunedì 21 giugno, dovrebbero essere comunicati i recuperi di 33esima e 34esima giornata.