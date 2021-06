Reggina U17, finale di stagione amaro: ‘manita’ del Lecce al Sant’Agata

Termina con una sconfitta il cammino dei ragazzi di mister Ferraro nel torneo Under 17 Serie A e B. Posticipata di tre giorni (giocata nella mattinata di ieri), la sfida del Sant’Agata ha visto trionfare i pari età del Lecce, i quali si sono imposti con un roboante 5-0. L’ultima giornata di campionato ha portato gli amaranto alla loro settima sconfitta, la quale non sposta gli equilibri in termini di classifica (Reggina penultima a quota 3 punti). Di seguito il tabellino della gara fornito dalla Reggina 1914:

UNDER 17 SERIE A E B GIRONE M8, 10ª GIORNATA REGGINA-LECCE 0-5 Marcatori: 10′ rig. Milli, 29′, 50′ Carrozzo, 58′, 93′ Burnete. Reggina (3-4-3): Ammirati; Bordò (76′ Cimino), Soraci, Paura; Latella (46′ Palumbo), L. Pavia (64′ Casile), Traorè (64′ Perri), Golia; Guglielmo (64′ Costantino), Rugnetta, Foti (70′ Cordova). A disposizione: Tortorella, Falzia, Gatto. Allenatore: Ferraro. Lecce (4-2-3-1): Bufano; Russo (76′ Morelli), Pascalau, Luperto, Filippi; Vulturar (84′ Convertino), Borgo; Daka (80′ Quarta), Carrozzo (76′ Caserta), Milli (80′ Agrimi); Burnete. A disposizione: Illuzzi, Orfano, Leuzzi, Gallorini. Allenatore: Maragliulo. Arbitro: Alfredo Iannello di Messina (Giuseppe Fanara di Cosenza e Giuseppe Minutoli di Messina). Note – Ammoniti: Bordò (R), Soraci (R), Costantino (R), Cordova (R), Daka (L). Calci d’angolo: 4-7. Recupero: 1′ pt; 5’st.