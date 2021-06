Reggina, Belardi: “Aglietti puÃ² dare spettacolo. Menez? Non lo riconfermerei…”

Coro unanime. Emanuele Belardi si è unito al coro delle tante bandiere amaranto intervenute in queste settimane su Gazzetta del Sud, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il ritorno a Reggio di Alfredo Aglietti.”Rispetto ad altri colleghi avrà il vantaggio di conoscere l’ambiente. Le sue squadre danno spettacolo e lo si è visto nell’ultimo campionato al Chievo. Alfredo predilige il gioco sulle corsie esterne e le brillanti affermazioni di Canotto e Garritano ne sono la conferma”.

Su Menez invece, il giudizio di Belardi è completamente diverso. “E’ in grado di fare la differenza, le sue qualità tecniche non si discutono, ma se dipendesse da me non lo riconfermerei. Se la società dovesse trovare l’acquirente giusto è preferibile che lo ceda, così da risparmiare anche i soldi dell’ingaggio. Non ho nulla contro Jeremy, ma in B serve gente che corra perché è un campionato duro, forse più difficile, per certi versi, rispetto alla A”.

Sul ritorno alle origini di Buffon, suo compagno di squadra alla Juve. “Gigi so come la pensa e si è posto l’obiettivo di disputare il sesto mondiale per battere ogni record. Gli emiliani si affideranno alla sua esperienza per ritornare in A. Non andrà a Parma per recitare un ruolo da comprimario”.