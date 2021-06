Ex Reggina: niente Bari per Toscano, i pugliesi scelgono Mignani

Non ripartirà dal Bari l’avventura in panchina di Mimmo Toscano. La società pugliese ha ufficializzato il nuovo tecnico per la prossima stagione: si tratta di Michele Mignani, reduce da due buone stagioni al Modena. Il tecnico ligure, classe 1972, si legherà al Bari fino al prossimo giugno 2022 con prolungamento automatico in caso di promozione.