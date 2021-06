Vigorito, Zortea, Rivas e Russo: calciomercato Reggina, le ultime

Amaranto sempre al lavoro in vista del ritiro pre-campionato, sul tavolo quattro trattative.

Due portieri ed un esterno destro, oltre al ritorno di Rivas a Reggio, stavolta a titolo definitivo. Questa l’attuale strategia amaranto, riguardo il calciomercato in entrata.

L’edizione odierna della Gazzetta del Sud, ha fatto il punto della situazione sugli ultimi sviluppi.

“Primo contatto. Nella giornata di ieri, Reggina e Lecce si sono incontrate per discutere di Mauro Vigorito (31): al momento c’è distanza tra offerta e richiesta, ma le parti si aggiorneranno molto presto. L’estremo difensore di origini sarde rimane l’obiettivo numero uno della lista, fermo restando che la questione portiere titolare può essere “ridisegnata” da un momento all’altro. Dovrebbero slittare di una settimana invece, le trattative inerenti il prestito dall’Atalanta di Nadir Zortea (21) e dell’acquisto a titolo definitivo dall’Inter di Rigoberto Rivas (22): in entrambi i casi, filtra un cauto ottimismo. Sempre più vicino, il prestito dal Sassuolo di Alessandro Russo (21), come secondo portiere”.