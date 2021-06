Europei, Top&Flop di Italia-Svizzera: Locatelli protagonista, Berardi pericoloso, Embolo non pervenuto

Seconda vittoria consecutiva per l’Italia, che all’Olimpico batte la Svizzera per 3-0 e consolida il primato nel girone. Di seguito i Top e i Flop del match secondo RNP.

TOP

Manuel Locatelli – Nella serata dell’Olimpico brilla la stella del mediano classe 98’. Avvia l’azione del goal dell’1-0 con un cambio di gioco chirurgico di trenta metri per Berardi, chiudendo poi l’uno-due con il compagno di squadra dopo uno scatto da centometrista puro, mentre la rasoiata mancina da fuori area che vale il raddoppio è un vero e proprio gioiello. Una notte magica e indimenticabile per Manuel Locatelli.

Domenico Berardi – Altra prova sontuosa dell’esterno calabrese, che replica la prestazione eccellente offerta contro la Turchia e si conferma uomo chiave nei meccanismi di gioco del CT Roberto Mancini. Da uno dei suoi strappi sulla corsia di destra nasce il primo goal degli azzurri, con il numero 11 azzurro che supera agevolmente Rodriguez e serve l’assist a Locatelli. Pur non riuscendo a trovare la via del goal dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso, provando la conclusione in più occasioni e sfiorando la gioia personale nella ripresa.

FLOP

Breel Embolo – Tanto corsa ma poca sostanza per l’attaccante del Borussia Mönchengladbach, che non riesce a sfruttare la sua velocità e ad incidere come vorrebbe a causa dell’asfissiante marcatura della difesa azzurra nei suoi confronti. Nel finale di partita si innervosisce e viene ammonito per un intervento falloso ai danni di Barella.

Santo Romeo