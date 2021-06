Serie D, il San Luca di Ciccio Cozza batte il Rotonda e vola ai playoff

Continua il sogno del San Luca. La squadra allenata da Ciccio Cozza con la vittoria odierna contro il Rotonda, nel match valido per la penultima giornata del girone I di serie D conquista l’accesso matematico ai playoff. Un risultato storico per il San Luca considerando che questo è il primo anno nella massima serie dilettantistica: gli aspromontani sin dalle prime giornate hanno sempre navigato nella parte alta della classifica, ed il successo odierno firmato da Leveque e Carella, certifica l’ingresso agli spareggi promozione per la C.