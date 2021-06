Europei, Mancini dopo il successo azzurro: “Vittoria meritata”

Vince e convince l’Italia che bissa il 3 a 0 del debutto, schiantando anche la Svizzera. Al termine del match, queste le dichiarazioni del Ct dell’Italia Roberto Mancini: “La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, poi potevamo segnare prima, alla fine abbiamo meritato. Avevamo difficoltà nei primi minuti, poi li abbiamo presi alti costringendoli a sbagliare, consideriamo che è la seconda gara in cinque giorni, i ragazzi hanno speso tanto e anche per questo abbiamo cambiato modulo in corso. Non dobbiamo fare calcoli – ha concluso Roberto Mancini – ma giocare per vincere anche la prossima: dedico questa vittoria a tutti gli italiani, a tutti quelli che soffrono, a tutti quanti”. (foto Maurizio Laganà)