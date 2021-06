Giacchetta: “Dentro il cuore sarò sempre un reggino”

Nonostante la beffa di Alessandria, Simone Giacchetta tornerà in B a distanza di sette anni, nelle vesti di nuovo direttore sportivo della Cremonese. Un’avventura che partirà dall’1 luglio, adesso non è ancora tempo per parlare di programmi e mercato. “E’ prestissimo. Devo ancora ricaricare le batteria- si legge su Gazzetta del Sud- e poi fino al 30 giugno sarò un tesserato dell’Albinoleffe, a cui auguro il meglio”.

Sul ritorno da ex al Granillo. “Si, ogni tanto ci penso, ma è una cosa che devo metabolizzare. Dentro il cuore, mi sento e mi sentirò sempre un reggino”.

Un legame eterno quello con Reggio Calabria, che non poteva certo essere scalfito dalla retrocessione nel suo ultimo anno in amaranto. “Una retrocessione, seppur amarissima, non può cancellare un rapporto fatto di sentimenti, passione e sacrifici. La serata del 2016, è stata un’altra pagina bellissima: ero in campo con accanto i miei figli, i quali hanno visto il mio nome stampato sugli striscioni della Curva, ascoltando gli applausi ed il calore dello stadio nei miei confronti”.

Sul presente e sul futuro della Reggina. “Partire senza proclami è una scelta che mi piace. Aglietti è una scelta azzeccatissima, so quanto potrà dare alla causa”.