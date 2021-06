Europei, l’Italia (stra)vince e si qualifica agli ottavi: Svizzera ko all’Olimpico

Un grande Locatelli ed un'altra prestazione sopra le righe: così gli uomini di Mancini spazzano via la Svizzera

Battuta anche la Svizzera, Azzurri agli ottavi

È stata una gran bella Italia quella che questa sera ha battuto la Svizzera all’Olimpico, emulando la vittoria d’esordio contro la Turchia. Altro successo per 3-0 per gli azzurri, che centrano la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata di anticipo.

Novanta minuti di alto livello per i ragazzi di mister Mancini, che dopo essersi visti annullare il goal del vantaggio al 19′ con Chiellini (poi costretto a lasciare il campo per un problema muscolare), siglano l’1-0 con Locatelli, il quale inizia l’azione innescando Berardi sulla fascia e la conclude insaccando il pallone in rete.

Nella ripresa, giocata con grande compattezza, intensità e brillantezza, Locatelli firma il bis al 52′ con una grande rasoiata da fuori area che vale il 2-0. Da fuori area, all’89’, calcia anche Immobile, il quale chiude i giochi siglando il 3-0 e battendo Sommer, per un finale coi fiocchi.

Determinata, spietata, meravigliosamente bella: l’Italia vince ancora e si regala un’altra notte magica, con vista sugli ottavi di finale…