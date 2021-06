Europei, le gare di oggi: l’Italia sfida la Svizzera e punta gli ottavi

Si apre oggi il programma della seconda giornata degli Europei, un turno intermedio che emetterà i primi verdetti della fase a gironi. Il primo tra questi potrebbe arrivare proprio in serata: alle 21 tornerà in campo l’Italia che all’Olimpico sfiderà la Svizzera e una vittoria per Mancini e i suoi significherebbe qualificazione aritmetica per gli ottavi di finale. Non solo: in caso di vittoria della Turchia contro il Galles o di pareggio tra queste due nazionali, impegnate alle 18 a Baku, vincendo gli Azzurri si garantirebbero il primato nel girone con 90′ di anticipo. Il programma odierno si aprirà alle 15 con il match di San Pietroburgo tra Finlandia e Russia, valido per il Gruppo B: dopo il successo contro la Danimarca, i finnici vincendo ancora sarebbero qualificati al 99% al prossimo turno.

Il programma di oggi, 16/06/2021

Gruppo B

15:00 – San Pietroburgo, Zenit Arena – Finlandia-Russia

Gruppo A

18:00 – Baku, Olympic Stadium – Turchia-Galles

21:00 – Roma, Olimpico – Italia-Svizzera