Europei, le gare del pomeriggio: prime vittorie per Galles e Russia

I gallesi piegano la Turchia e vedono gli ottavi più vicini, i russi tornano in corsa per la qualificazione agganciando la Finlandia

Il programma della seconda giornata degli Europei si è aperto alle 15 a San Pietroburgo con la vittoria per 1-0 della Russia nei confronti della Finlandia, a decidere il match il gol di Miranchuk nel recupero del primo tempo. I russi agganciano proprio i finlandesi a quota 3 punti; domani in campo Belgio e Danimarca.

Alle 18 a Baku è toccato invece a Turchia e Galles andare in campo, nel Gruppo A. La sfida tra le due avversarie dell’Italia ha visto il successo gallese per 2-0, in gol al 42′ lo juventino Ramsey e raddoppio di Connor Roberts al 95′. La nazionale britannica, ultima avversaria degli Azzurri nel girone, sale a 4 punti ed ha un piede nei quarti di finale; Turchia ferma e quota zero e ormai prossima all’eliminazione.

Gruppo A

Baku – Turchia-Galles 0-2 (42′ Ramsey, 95′ C. Roberts)

Gruppo B

San Pietroburgo – Finlandia-Russia 0-1 (45′ Miranchuk)