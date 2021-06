Eccellenza, Locri ko: Sersale in finale contro il Sambiase

Non basta la volontà al Locri. Gli amaranto di Mancini nella semifinale playoff di Eccellenza perdono 2 a 0 a Sersale e dicono addio al sogno promozione. Saranno i catanzaresi a sfidare il Sambiase nella finale che deciderà la promozione in serie D. Nella gara odierna il Locri ha subito le due reti del Sersale nel primo tempo e nonostante le numerose occasioni da rete create non è riuscita a rimettere il match in discussione, provandoci fino all’ultimo anche in inferiorità numerica.

La finale per la serie D tra Sersale e Sambiase si giocherà domenica a Sersale.