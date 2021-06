Serie D, Girone I senza pace: rinviate 5 partite della penultima giornata

Un incubo senza fine per una stagione interminabile. Un calciatore del Marina di Ragusa sarebbe risultato positivo al Covid, portando in automatico al rinvio del match dei ragusani, impegnati a Messina contro la capolista ACR nel penultimo turno del campionato di Serie D in programma mercoledì 16 giugno.

Essendo ormai in dirittura d’arrivo la stagione con gli ultimi 180′ da giocare e diverse situazioni di classifica ancora da sbrogliare, e che vedono protagoniste tra le altre proprio ACR e Marina di Ragusa, la LND ha disposto il rinvio anche degli altri incontri che coinvolgono le squadre interessate. Di conseguenza, non giocheranno mercoledì le avversarie dirette dei ragusani nella corsa salvezza, ovvero la Cittanovese (a Troina), il Rende (con il Biancavilla) e il Sant’Agata (a Licata), ma anche il Messina FC (a Paternò) in corsa per la promozione con l’ACR.

Un vero e proprio caos che porterà inevitabilmente ad un ulteriore ritardo nella chiusura della stagione.