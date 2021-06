Reggina, l’agente di Denis: “Ha sposato una causa, al momento pensa solo al calcio giocato”

Inamovibile. Alle soglie dei 40anni, El Tanque Denis resta uno dei punti fermi da cui far ripartire la Reggina.

L’agente del bomber argentino, Lorenzo De Santis, ha nuovamente evidenziato lo splendido legame con la città della fata Morgana.

“Un legame così profondo tra Denis e la piazza? I presupposti c’erano- si legge su Gazzetta del Sud-perché German, oltre che un attaccante importante è sempre stato un autentico lottatore, e la gente di Reggio Calabria, questo lo dice la storia, ha finito con l’affezionarsi molto a calciatori con tali caratteristiche. Un affetto ricambiato in toto. Ricordo che dopo la prima partita giocata al Granillo, mi telefonò per dirmi di essere stato letteralmente conquistato dal tifo e dalla passione dei reggini. Come lui stesso ha avuto modo di dire, un ambiente così passionale, oltre che in Argentina, lo ha vissuto solo a Bergamo ed a Napoli. Il rinnovo fino al 2022, siglato già nello scorso ottobre, ha dimostrato chiaramente quali fossero le intenzioni reciproche. German ha sposato una causa, si è completamente immerso nella grande realtà chiamata Reggina, sia dentro che fuori dal campo, vivendola a trecentosessanta gradi. Soprattutto nei tempi pre-Covid, ha vissuto intensamente il rapporto con i tifosi. Un legame totale”.

Presente e futuro. “Ne abbiamo parlato assieme proprio nei giorni scorsi. Anche lui sa che il tempo passa per tutti, ma se devo essere sincero, in questo momento pensa solo al calcio giocato ed al contributo da dare alla Reggina in vista della prossima stagione. Una volta conclusa la carriera potrebbe restare nel calcio, e chissà che Reggio non rappresenti anche l’inizio di una nuova avventura”.