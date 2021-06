Italia-Svizzera, la probabile formazione azzurra: scalpita Di Lorenzo

Dovrebbe esserci una sola novità nelle fila azzurre, rispetto all’undici che ha travolto la Turchia nella gara d’esordio. Complice il ko di Florenzi, l’ex amaranto Giovanni Di Lorenzo dovrebbe giocare la sua prima partita da titolare in un campionato europeo.

Attenzione anche al ballottaggio tra Chiellini ed Acerbi, con il primo che appare comunque favorito. Per il resto, tutto confermato. La difesa vedrà Donnarumma in porta, Bonucci al centro e Spinazzola a sinistra. Centrocampo a tre con Barella, Jorginho e Locatelli, mentre in avanti, ai lati di Immobile, agiranno nuovamente Berardi (la botta subita venerdì scorso non preoccupa) ed Insigne. Migliora a vista d’occhio Verratti, ma il suo ritorno dovrebbe registrarsi o durante il match di domani o nella terza giornata, contro il Galles.

Italia-Svizzera, mercoledì 16 giugno ore 21:00 (stadio Olimpico-Roma).

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore:Mancini.

Ballottaggi: Chiellini 65% Acerbi 35%.