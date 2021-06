Europei, Gruppo F: il Portogallo dilaga in extremis, sorride la Francia

Con le sfide del Gruppo F si è completata la prima giornata degli Europei; a partire da domani, andrà in scena la seconda giornata con l’impegno dell’Italia contro la Svizzera. Nel frattempo ha debuttato il Portogallo campione in carica, che ci ha impiegato 84′ per sbloccare la sfida di Budapest con l’Ungheria guidata dall’italiano Marco Rossi: assist di Rafa Silva per la girata di Guerreiro che termina in rete dopo la deviazione decisiva di Orban; lo stesso difensore commette poi un fallo in area di rigore con il conseguente penalty trasformato da Ronaldo. I 10′ da incubo dei magiari di completano nel recupero con la combinazione rapida dei lusitani finalizzata ancora da CR7 che chiude il match sul 3-0. Nel match serale a Monaco di Baviera, vince la Francia campione del mondo contro la Germania, decide l’autorete al 20′ di Hummels, intervenuto in maniera scoordinata sul traversone basso e teso di Hernandez; la nazionale di Deschamps si è mostrata tuttavia superiore rispetto ai tedeschi e avrebbe potuto chiudere con un risultato ben più rotondo; nella ripresa annullati per fuorigioco i gol di Mbappé e Benzema, ma dopo un recupero infinito i francesi esultano.

GRUPPO F

1^ giornata

Budapest – Ungheria-Portogallo 0-3 (84′ Guerreiro, 87′ Ronaldo rig., 92′ Ronaldo)

Monaco di Baviera – Francia-Germania 1-0 (20′ autogol Hummels)

Classifica – Portogallo e Francia 3, Germania e Ungheria 0

Prossimo turno (19/06/2021)

Budapest – Ungheria-Francia (15:00)

Monaco di Baviera – Portogallo-Germania (18:00)