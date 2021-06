Eccellenza, playoff: domani il Locri a Sersale, Mancini sfida il suo passato

Semifinale playoff in Eccellenza, il Locri sarà di scena al "Ferrarizzi" di Sersale, mentre il Sambiase attende di scoprire il nome del suo avversario per la finale

Torna in campo il Locri, chiamato a giocare la semifinale playoff di Eccellenza domani pomeriggio al “Ferrarizzi” di Sersale. Il pareggio casalingo contro lo Scalea di domenica ha portato il Cavallo Alato al penultimo atto della stagione: in palio ci sarà la finalissima contro il Sambiase che attende di scoprire contro chi giocherà la gara più importante della stagione.

Proprio a Sersale, nel corso della regular season, era avvenuto il debutto sulla panchina amaranto da parte di mister Renato Mancini, con una partita mozzafiato che vide il Sersale portarsi sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Caliò nel primo tempo e la rimonta del Locri firmata da Pagano e Catania nella ripresa. Per il tecnico non sarà una partita come le altre, dato che il Sersale ha rappresentato le pagine più belle e ricche di soddisfazioni del suo recente passato; tra le annate in giallorosso di Mancini, spicca certamente la stagione 2015/2016 con la vittoria del campionato di Eccellenza al termine di una lotta serrata con diverse agguerrite contendenti.

Per guadagnarsi l’accesso alla finale di Lamezia contro il Sambiase, il Locri avrà un solo risultato a disposizione, ma come dimostrato un mese fa proprio nella sfida del “Ferrarizzi”, il Cavallo Alato ha tutte le carte in regola per espugnare il campo del Sersale.

Calcio d’inizio di Sersale-Locri alle 0re 16, designato per dirigere l’incontro il signor Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria, assistenti Domenico Zappino di Vibo Valentia e Angelo Celestino di Reggio Calabria.