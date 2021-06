Calciomercato Reggina, si lavora anche in uscita: le ultime

Il club dello Stretto sarà chiamato a piazzare almeno dieci giocatori, per alcuni elementi potrebbero esserci novità a breve.

Dieci-undici calciatori, in attesa di capire quale sarà il futuro di Ricardo Faty e Jeremy Menez. Anche in questa sessione di mercato, la Reggina sarà chiamata ad un importante lavoro in uscita.

A stretto giro di posta, potrebbero esserci novità per quattro elementi il cui futuro è lontano da Reggio Calabria. A riportarlo, è la Gazzetta del Sud.

“Il Catania- si legge- si è fatto avanti per Lorenzo Paolucci (24), mentre Gabriele Rolando (26) ed Hachim Mastour (22) potrebbero tornare nelle compagini in cui hanno militato da gennaio in poi, ovvero Bari e Carpi. Su Nikola Vasic (29) c’è l’interesse del Piacenza”.