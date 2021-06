Calciomercato: i 5 giocatori a parametro zero che potrebbero giocare in B

Alcuni come Nicolas Viola e Ceppitelli sono richiesti anche in serie A

Mancano ancora più di 15 giorni all’inizio ufficiale del calciomercato, ma come ben sappiamo c’è un altro mercato “parallelo” sempre aperto: quello degli svincolati. Alcuni calciatori la prossima stagione potrebbero essere protagonisti in serie B, ed essendo a breve a parametrio zero, rappresenterebbero una vera occasione per le società cadette, compresa la Reggina.

Luca Ceppitelli (31 anni, difensore) – Partiamo dall’ex Capitano del Cagliari Luca Ceppitelli. Il difensore ha vissuto una stagiona travagliata, iniziata in ritardo a causa del Coronavirus e tormentata da continui problemi fisici. Nelle 25 partite in cui è stato disponibile, ha calcato il terreno di gioco ben 20 volte, dimostrandosi ancora un difensore affidabile. A soli 31 anni ancora non è arrivato il rinnovo con i sardi e oltre a qualche società di serie A (vedi Udinese) potrebbe cercare una nuova esperienza ed in Serie B dove sarebbe sicuro un titolare inamovibile.

Nicolas Viola (31 anni, centrocampista) – Numero 10 e capitano del Benevento, anche lui come Ceppitelli ha vissuto una stagione particolare a causa dei numerosi infortuni. È sceso in campo ben 18 volte, siglando 5 rete e fornendo 4 assist. Centrocampista molto duttile, è stato schierato come mezz’ala, come mediano e come trequartista. Anche se il suo ritorno in Serie B sembra quasi impossibile, a causa dell’interesse di qualche club di Serie A.

Mario Balotelli (30 anni, attaccante) – È stata una stagione particolare anche per Mario Balotelli: svincolato fino allo scorso dicembre, si è accasato per 7 mesi al Monza. Molti i problemi fisici che hanno ostacolato la presenza del numero 45 ex Milan sul terreno di gioco. Durante tutta la stagione è sceso in campo 14 volte, timbrando il cartellino ben 6 volte. Il fatto che la maggior parte dei gol siano arrivati nel finale di stagione ci fa intuire che il ritardo nella condizione fisica abbiano influenzato non poco la stagione di SuperMario e ci fanno pensare che l’anno prossimo si potrebbe rivedere quel bomber che aveva fatto sognare i tifosi del Milan.

Marko Livaja (27 anni, ala sinistra) – Ex conoscenza del calcio italiano: l’abbiamo vista prima nel vivaio dell’Inter e poi nell’Atalanta di Colantuono. Nel corso della sua carriera ha girovagato per tutta l’Europa, è passato dalla Russia alla Spagna, per poi andare in Grecia e in fine per approdare nella scorsa sessione di calciomercato in Croazia. Nella massima serie croata, in soli sei mesi, ha totalizzato 15 presenze, 6 gol e 7 assist.

Antonio Mazzotta (31 anni, centrocampista esterno) – Due stagioni fa era stato protagonista del Crotone di Stroppa che ha ottenuto la promozione in Serie A, totalizzando 32 presenze, 2 gol e 3 assist. Nella massima divisione italiana non si è riconfermato, venendo utilizzato solo due volte da Stroppa e mai da Cosmi. La Serie B è il suo habitat naturale e potrebbe far al caso di molte squadre.

Santo Nicolò