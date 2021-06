UFFICIALE: Reggina-Bianchi insieme fino al 2023

"Non potevo andare via senza risentire i brividi che mi provoca quella curva. Forza Reggio, siamo ancora qua...".

Adesso c’è anche l’ufficialità. Nicolò Bianchi sarà un calciatore della Reggina fino al giugno del 2023, dopo aver firmato il rinnovo del contratto in scadenza. In un emozionante video realizzato dal club, il centrocampista ha dichiarato: “Non potevo andare via senza risentire i brividi che mi provoca quella curva. Forza Reggio, siamo ancora qua…”.

Protagonista della splendida cavalcata degli “Incredibles”, sessantanove presenze, 4.497 minuti impreziositi da quattro reti, Nicolò Bianchi si lega ancora ai colori amaranto. Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del centrocampista Nicolò Bianchi fino al 30/06/2023.