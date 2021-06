Attraverso una comunicazione ufficiale la Lega Serie D ha annunciato che la giornata di campionato dei gironi A, D, F ed I, in programma il 20 giugno 2021, è anticipata a sabato 19 giungo 2021 ore 16,00.

Dunque l’ultima giornata valida per la stagione regolare del girone I di serie D si giocherà sabato 19, mentre mercoledì è previsto un turno infrasettimanale che potrebbe essere decisivo per le sorti del torneo, sia in testa che in coda.