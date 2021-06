Rinnovo Bianchi, l’indizio dell’ufficialità corre sui social…

“Altri due, grazie!”. Il bancone di un bar, una sciarpa sullo sfondo con la scritta “Vai Reggina”. Con questa vignetta, affidata alla propria pagina ufficiale facebook, il club dello Stretto ha dato il via all’imminente annuncio ufficiale, riguardante il rinnovo di contratto di Nicolò Bianchi.

Una trattativa di fatto conclusasi la scorsa settimana, quando il centrocampista e la Reggina hanno trovato un’intesa che di fatto non è mai stata in discussione.

Tutto pronto per la definitiva celebrazione del “matrimonio”, Bianchi e la Reggina insieme fino al 2023. Per vedere il post della Reggina, clicca sulla foto in basso.