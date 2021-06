Reggina, l’organico attuale: tutti gli uomini di Aglietti…

Portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti: l'organico della Reggina in vista della stagione 2021/2022.

Al netto della fine dei prestiti, sia in entrata che in uscita, al momento la Reggina può contare su 24 calciatori in organico. Alla lista attuale, andranno aggiunti Matteo Rubin e Nikola Vasic, attualmente impegnati nei playoff di Lega Pro (Alessandria) e nella serie B svedese (Vasalund). Ufficiale il rinnovo di Nicolò Bianchi fino al 2023.

ORGANICO REGGINA

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Mastour, Paolucci, Situm.

Attaccanti: Denis, Menez, Montalto.

Totale calciatori: 24.