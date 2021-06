Reggina, la situazione contrattuale di tutti i giocatori: in otto fino al 2023

La gran parte dei calciatori di proprietà degli amaranto, vedrà scadere il proprio contratto a giugno dell’anno prossimo. Salgono a otto i calciatori che possono ancora contare su due anni di contratto: ufficiale il rinnovo di Nicolò Bianchi, in amaranto fino al 2023.

Di seguito, il riepilogo di tutte le scadenze contrattuali.

Contratto fino al 2023

Cionek, Faty, Marcucci (prestito biennale alla Virtus Entella), Menez, Paolucci, Situm, Vasic, Bianchi.

Contratto fino al 2022

Bellomo, Crimi, Crisetig, Denis, Di Chiara (prestito biennale dal Perugia, obbligo di riscatto in caso di serie A), Garufo, Gasparetto, Guarna, Farroni, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Marchi, Mastour, Montalto, Rolando (diritto di riscatto per il Bari, in caso di serie B), Rossi, Rubin, Stavropoulos.

Totale calciatori: 26.