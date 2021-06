Mercato Reggina, chi resta e chi parte: il borsino dei centrocampisti

Ultime News

L’Italia di Roberto Mancini continua a preparare la seconda sfida degli Europei, quella contro la Svizzera di mercoledì. Il difensore azzurro Francesco Acerbi, ex Reggina, ha commentato così il debutto vittorioso contro la...

Riceviamo e pubblichiamo – Finalmente dopo tanta attesa possiamo parlare di “calcio giocato” e non di burocrazia e ricorsi. Dopo anni in cui si è praticato un gioco d’attesa, è giunto adesso il momento di un calcio...

Torna la rubrica riguardane le quotazioni dei calciatori amaranto, sia alla voce “conferma” che alla voce “partenza”. Quotazioni che potranno anche scendere o salire, così come nella logica di ogni...

Reggina

Al netto della fine dei prestiti, sia in entrata che in uscita, al momento la Reggina può contare su 24 calciatori in organico. Alla lista attuale, andranno aggiunti Matteo Rubin e Nikola Vasic, attualmente impegnati nei playoff...