Europei, l’ex Reggina Acerbi: “Speriamo di fare qualcosa di straordinario”

L’Italia di Roberto Mancini continua a preparare la seconda sfida degli Europei, quella contro la Svizzera di mercoledì. Il difensore azzurro Francesco Acerbi, ex Reggina, ha commentato così il debutto vittorioso contro la Turchia e la prossima gara: “La spensieratezza e la voglia di stare tutti insieme: sono gli ingredienti che stanno rendendo questa Nazionale ancora più forte, esaltando le qualità individuali dei giocatori. Migliorare si può sempre e noi dobbiamo cercare di farlo nella gestione della partita. In una competizione come l’Europeo, con poche partite da disputare, i dettagli possono fare la differenza: in questo, nei dettagli, dobbiamo essere bravi a perfezionarci. Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma con la forza del gruppo speriamo di compiere qualcosa di straordinario. La Svizzera – ha aggiunto Acerbi – ha una precisa identità di gioco, dettata dal fatto che Petkovic siede da diverso tempo sulla panchina rossocrociata, e può contare su giocatori di talento, sia fisici che tecnici. Per quello che ci riguarda, cerchiamo di pressare gli avversari molto alti, per non farli giocare e per recuperare palla il più vicino possibile alla loro area. Mancini ci ha dato il cambio di mentalità, facendoci stare bene e senza farci percepire la pressione: in questa squadra ci sentiamo come una famiglia.