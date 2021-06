Europei, Gruppo E: Spagna bloccata dalla Svezia, Slovacchia in testa

Inizia con due risultati a sorpresa il Gruppo E degli Europei. Nel pomeriggio a San Pietroburgo, vittoria per la Slovacchia contro la Polonia, favorita dal pronostico della vigilia: al 18′ il tiro di Mak sbatte sul palo e rimbalza su Szczesny, finendo in rete per il vantaggio slovacco; la risposta di Lewandowski e compagni c’è ma è disordinata e imprecisa negli ultimi sedici metri, almeno fino ad inizio ripresa, quando Linetty gira in rete un cross basso da sinistra firmando il pari. Gara nuovamente in salita per la nazionale di Paulo Sousa dal quarto d’ora, a causa del secondo giallo per Krychowiak, e pochi minuti più tardi Skriniar, con uno stop e tiro di alta classe, riporta avanti la Slovacchia. Il gol del difensore dell’Inter regala ad Hamsik e compagni i tre punti.

A Siviglia in serata si gioca Spagna-Svezia, partita che diviene il “festival del gol mancato”. Prima gli spagnoli, in particolare con Morata, poi gli svedesi con Isak, sprecano delle occasioni clamorose; nel finale il forcing delle Furie Rosse non concede un attimo di tregua agli scandinavi, i quali tremano più volte sulle palle-gol della nazionale di Luis Enrique, le più clamorose delle quali per Sarabia e Moreno. Dopo 96′ tiratissimi la sfida si chiude senza gol, lasciando delusi i tifosi spagnoli presenti a “La Cartuja” di Siviglia.

GRUPPO E

1^ giornata

San Pietroburgo – Polonia-Slovacchia 1-2 (18′ Szczesny autogol, 46′ Linetty, 69′ Skriniar)

Siviglia – Spagna-Svezia 0-0

Classifica – Slovacchia 3, Spagna e Svezia 1, Polonia 0

Prossimo turno

San Pietroburgo – Svezia-Slovacchia (18/06 ore 15)

Siviglia – Spagna-Polonia (19/06 ore 21)