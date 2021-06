Europei, Gruppo D: la Repubblica Ceca stende la Scozia a Glasgow

Dopo una lunga assenza la Scozia si riaffaccia nella fase finale degli Europei ma il debutto di fronte al proprio pubblico, all’Hampdem Park di Glasgow non è stato dei migliori: la Repubblica Ceca fa festa grazie alla doppietta dell’ex attaccante di Roma e Sampdoria, Patrik Schick, attualmente in Bundesliga con il Bayer Leverkusen. Al 42′ del primo tempo Schick stacca alla perfezione di testa su corner, battendo Marshall; al 52′ fulminea ripartenza ceca e l’attaccante, appena superata la metà campo, calcia verso la porta scozzese realizzando un gran gol. La Repubblica Ceca aggancia l’Inghilterra in vetta al Gruppo D, dopo il successo inglese maturato ieri contro la Croazia.

GRUPPO D

1^ giornata

Wembley – Inghilterra-Croazia 1-0 (57′ Sterling) giocata ieri

Glasgow – Scozia-Repubblica Ceca 0-2 (42′ Schick, 52′ Schick)

Classifica – Repubblica Ceca e Inghilterra 3, Croazia e Scozia 0

Prossimo turno (18/06/2021)

Glasgow – Croazia-Repubblica Ceca (18:00)

Wembley – Inghilterra-Scozia (21:00)