Calciomercato serie B: Buffon verso ritorno a Parma, colpo Tuia per il Lecce

Romantica decisione per il portiere ex Juventus

Prende sempre più quota, il romantico ritorno di Gianluigi Buffon a Parma, a distanza di venti anni dal debutto tra i professionisti. Il portiere ex Juve potrebbe firmare a breve un biennale con gli emiliani: una scelta di cuore. Il colpo di giornata nel calciomercato di serie B è del Lecce: i salentini hanno ufficializzato l’acquisto del difensore Alessandro Tuia, nell’ultima stagione 27 presenze ed una rete in serie A con la maglia del Benevento: ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. La Cremonese ha invece comunicato di aver esercitato “l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dal Novara del centrocampista Filippo Nardi, che la scorsa stagione ha disputato 17 partite realizzando un gol e servendo 2 assist ai compagni”.

Il Pordenone Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Roberto Zammarini.