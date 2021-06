Calciomercato Reggina, il procuratore di Micai: “Si, ho parlato con Taibi…”

Casting portiere. La scorsa settimana, la Reggina ha sondato la disponibilità di Alessandro Micai, attuale “secondo” della Salernitana.

Il procuratore dell’estremo difensore, Graziano Battistini, ha fatto il punto della situazione ai microfoni della Gazzetta del Sud.

“Confermo che c’è stato un incontro tra me ed il ds della Reggina Massimo Taibi-si legge-nella quale abbiamo parlato sia di Micai che di altri elementi. Dire in questo momento quante possibilità ci sono che venga alla Reggina, equivarrebbe a mettere il carro davanti ai buoi. Ha ancora due anni di contratto con la Salernitana, società che come tutti sappiamo è al centro di un cambio di proprietà. Bisogna attendere sviluppi in tal senso, e poi capire quali programmi ha la società in riferimento al mio assistito. Gradimento verso Reggio? Chiunque gradirebbe una piazza così storica e blasonata, ma ripeto, al momento sono discorsi prematuri”.