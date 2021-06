Serie D girone I, 32esima giornata: risultati e classifica

In testa ed in coda tutto aperto

Si riapre la corsa alla serie C nel girone I di serie D. L’FC Messina batte il Castrovillari, approfitta del pari esterno dell’Acr Messina e riduce a due le lunghezze di ritardo. Anche nel fondo della classifica la vittoria del Ragusa rimette tutto in discussione. Il San Luca rimonta e vince il derby calabrese a Cittanova, sconfitta sonora per il Roccella.

RISULTATI 32^ GIORNATA serie D girone I

Acireale-Dattilo 1-1

Biancavilla-Santa Maria Cilento 1-1

Cittanovese-San Luca 1-2

Fc Messina-Castrovillari 2-1

Gelbison-Roccella 4-0

Licata-Acr Messina 1-1

Marina di Ragusa-Troina 1-0

Rotonda-Paternò 1-0

Sant’Agata-Rende 2-1

Classifica

68 ACR Messina

66 FC Messina

60 Gelbison

55 San Luca

54 Acireale

52 Dattilo

46 Rotonda

42 Biancavilla (-1)

42 Santa Maria del Cilento

40 Castrovillari

40 Licata

39 Paternò

36 Troina

33 Cittanova

33 Città di Sant’Agata

31 Rende

30 Marina di Ragusa

19 Roccella