Larosa (Mtp Soccer): “Bianchi voleva solo la Reggina”

Nicolò Bianchi e la Reggina, questione di attaccamento. Per il centrocampista, la maglia amaranto è stata sempre la primissima scelta, così come sottolinea Bruno Larosa della Mtp Soccer, società che cura gli interessi del classe ’92.

“Nicolò voleva fortemente la Reggina- si legge sulla Gazzetta del Sud-, visto anche il grande rapporto che si è instaurato con la piazza in questi due anni. Allo stesso tempo, la Reggina voleva fortemente Nicolò, per quello che il calciatore è riuscito a dare sia sotto l’aspetto tecnico che comportamentale. Anche in questa sessione di mercato c’erano delle squadre fortemente interessate, soprattutto con riferimento a piazza importanti di Lega Pro. Così come la scorsa estate, quando alla finestra c’era il Palermo, tutti i diretti interessati sapevano che la priorità di Nicolò era solo ed esclusivamente la Reggina”.

Il profilo giusto dunque, per un club che cerca calciatori entusiasti di giocare in una piazza storica. “Questo lo ritengo un messaggio molto importante. Dal punto di vista dell’attaccamento, Nicolò è sempre stato un modello, sia a Reggio che nelle altre piazze in cui ha giocato”.