Ex Reggina, Baroni si presenta a Lecce: “Non ci ho pensato un attimo”

“Non ci ho pensato un attimo, sono fatto così e mi sono buttato verso l’avventura giallorossa con tutto me stesso. Sarà il lavoro a dimostrare tutto, non mi piacciono i proclami. Non vedo l’ora di partire ma ho sentito delle grandi affinità. Sono qui per questo”.

Sono queste le prime di parole di Marco Baroni presentato ufficialmente quale nuovo allenatore del Lecce. L’ex tecnico della Reggina, guarda anche agli obiettivi per la prossima stagione:

“Qui c’è gente ambiziosa, che vuole lavorare mettendosi in discussione. Vorremo migliorarci ogni giorno costantemente. Conosco la Serie B e ogni anno ci sono exploit e grandi cadute. C’è grande ambizione ma non voglio fare i titoli. So quanto la piazza possa essere calorosa e quanto potrà spingere i propri beniamini se ci sarà rispetto delle cose che vi ho elencato”.

fonte: calciolecce.it