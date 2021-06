Europei, il programma odierno: debuttano Inghilterra e Olanda

Alle 15 a Wembley si aprirà il Gruppo D, mentre alle 18 a Bucarest e alle 21 ad Amsterdam toccherà al Gruppo C

La giornata odierna agli Europei vedrà impegnate le quattro squadre del Gruppo C: alle 18 a Bucarest l’Austria terrà a battesimo la Macedonia del Nord, alla sua prima apparizione; alle 21 toccherà invece all’Olanda e all’Ucraina scendere in campo ad Amsterdam. Il programma di oggi si aprirà tuttavia alle 15 con la prima gara del Gruppo D: a Wembley andrà in scena Inghilterra-Croazia.

Il programma di oggi, 13/06/2021

GRUPPO D

15:00 – Londra, Wembley Stadium – Inghilterra-Croazia

GRUPPO C

18:00 – Bucarest, National Arena – Austria-Macedonia del Nord

21:00- Amsterdam, Johan Cruijff Arena – Olanda-Ucraina