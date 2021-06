Europei, gruppo C: Austria e Olanda subito in vetta, battute Macedonia e Ucraina

Cala il sipario sulla prima giornata del gruppo C degli Europei, svoltasi per intero tra il pomeriggio e la serata odierna. Nell’anticipo, l’Austria ha mandato al tappeto la Macedonia del Nord, uscita sconfitta per 3-1 in casa degli austriaci. Dopo un primo botta e risposta (Lainer-Pandev), i padroni di casa hanno preso le distanze con Gregoritsch e Arnautovic. Nella gara serale della Johan Cruyff Arena di Amsterdam, invece, l’Olanda centra una vittoria sofferta ma meritata contro l’Ucraina, la quale aveva rimesso il punteggio in equilibrio dopo il doppio svantaggio (da 2-0 a 2-2), prima di subire la rete di Dumfries, valevole il 3-2 finale.

Classifica: Austria 3, Olanda 3, Ucraina 0, Macedonia 0.

Prossimo turno (17/06): Ucraina-Macedonia, Olanda-Austria.