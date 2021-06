Calciomercato Reggina, il retroscena: “Taibi provò a prendere Raspadori”

“Sarà un mercato dove conteranno le idee, specie in considerazione dei tempi che stiamo vivendo”. Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud (clicca qui), avente come tema principale il rinnovo di Bianchi, l’avvocato Bruno Larosa ha affrontato ulteriori questioni.

“In serie B-si legge- i nomi contano davvero fino ad un certo punto, come dimostra ampiamente la finale playoff tra Venezia e Cittadella”.

Tra gli assistiti della Mtp Soccer, anche Andrea Pirlo e Giacomo Raspadori. “Nonostante l’esonero-ha commentato Larosa Pirlo ha dimostrato di essere un grande anche come tecnico. Alla sua prima esperienza ha chiuso con due trofei, sono certo che da allenatore ripercorrerà la carriera avuta da giocatore”. La giovane stella del Sassuolo, l’estate scorsa fu richiesta dalla Reggina. “Giacomo è un vero talento, oltre che una persona eccezionale: la sua presenza all’Europeo, non può che inorgoglirci. Molti lo paragonando ad Inzaghi, a me invece ricorda tanto Aguero. Taibi voleva portarlo alla Reggina la scorsa estate, ma la cosa non fu possibile perché già un anno fa il Sassuolo aveva capito che il ragazzo era pronto per la serie A”.