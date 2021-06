Reggina U17, posticipata la gara col Lecce

Slitta di tre giorni la fine del campionato per le compagini Under 17 di Reggina e Lecce, le quali si sarebbero dovute affrontare questa domenica presso il Centro Sportivo Sant’Agata. Attraverso una nota stampa, infatti, il club calabrese ha annunciato il posticipo della sfida, valevole per l’ultima giornata del girone M8 del campionato giovanile nazionale Under 17 Serie A e B.

Inizialmente prevista per domenica 13 giugno alle ore 15, la disputa della gara è stata spostata a mercoledì 16 giugno alle ore 11, quando i ragazzi di mister Ferraro chiuderanno una stagione che attualmente li vede all’ultimo posto (nel girone con Crotone, Salernitana, Cosenza e Lecce) a quota 3 punti (frutto di una vittoria e sei sconfitte).