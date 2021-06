Ex amaranto, Scienza ad un passo dalla Pro Vercelli

Passaggio di consegne tra ex amaranto. Quasi certamente, sarà Beppe Scienza a raccogliere l’eredità di Francesco Modesto sulla panchina della Pro Vercelli. Il tecnico di origini bresciane, nelle ultime quattro stagioni ha guidato il Monopoli, portandolo per ben tre volte di seguito a giocarsi la serie B tramite i playoff.

Scienza ed i piemontesi, stando alle notizie provenienti da tuttoc.com, hanno già trovato un’intesa per un biennale, ma il classe ’66 deve prima rescindere il contratto che lo lega ai biancoverdi pugliesi per un’altra stagione (giugno 2022).

Da calciatore Scienza ha vestito la maglia della Reggina nel 90/91, in serie B. Gli amaranto in quella stagione furono protagonisti in negativo, retrocedendo nonostante una squadra costruita per veleggiare nelle prime posizioni, ma l’attuale mister del Monopoli lasciò comunque un ottimo ricordo tra i tifosi reggini, in quanto un suo splendido gol decise il derby dello Stretto contro il Messina.