Europei Gruppo B: malore per Eriksen, dramma sfiorato a Copenaghen

Il Gruppo B degli Europei si è aperto con il derby scandinavo tra la Danimarca e la debuttante Finlandia. A Copenaghen però, il calcio è passato in secondo piano. Momenti drammatici si sono vissuti al 43′ del primo tempo, quando all’improvviso il danese Christian Eriksen si è accasciato al suolo. Immediato l’intervento dei sanitari, costretti a rianimare il calciatore, vittima di un arresto cardiaco. Dopo interminabili minuti, Eriksen è stato trasportato in ospedale. Nel frattempo l’arbitro aveva sospeso l’incontro, sia i compagni di squadra del calciatore che gli avversari, molto scossi per quanto accaduto, hanno fatto ritorno negli spogliatoi, mentre sullo stadio di Copenaghen, dove prima era calato un tetro silenzio, il pubblico attendeva di sapere notizie sulle condizioni del centrocampista dell’Inter. Quasi due ore dopo, con le incoraggianti novità provenienti dall’ospedale, dove Eriksen sta meglio ed è cosciente, le due squadre hanno fatto ritorno in campo per proseguire il match, certamente non con uno stato d’animo adeguato ma comunque più sereno, accolte dall’ovazione del pubblico rimasto in attesa per tutto il tempo e che inneggia a Eriksen con uno splendido coro unico, che unisce sia i tifosi danesi che i finlandesi. Completato in pochi minuti il primo tempo e dopo solo 5′ di intervallo, nella ripresa si gioca: al 60′ Pohjanpalo di testa sorprende Schmeichel e realizza il primo gol della storia finlandese agli Europei, senza tuttavia esultare; al 74′ la risposta danese porta al rigore di Hojbjerg, ma Hradecky indovina l’angolo e respinge. L’assedio finale non muta il punteggio e la Finlandia può festeggiare la sua prima storica vittoria. Può sorridere però anche la Danimarca per le notizie rassicuranti riguardanti Eriksen.

Nella sfida serale giocata a San Pietroburgo, netta vittoria del Belgio sulla Russia: Lukaku sblocca il match al 10′ e dedica il gol a Eriksen, suo compagno di squadra nell’Inter; al 34′ raddoppia Meunier e per i Diavoli Rossi si mette tutto in discesa; quasi al 90′ Lukaku firma la sua doppietta personale.

Gruppo B: Danimarca-Finlandia 0-1, Belgio-Russia 3-0

Classifica: Belgio e Finlandia 3, Danimarca e Russia 0.

Prossimo turno: 16/06, ore 15, Finlandia-Russia; 17/06, ore 18, Danimarca-Belgio