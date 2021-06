Europei, altro infortunio per l’Italia: si ferma Florenzi

Alessandro Florenzi deve già fermarsi ai box. E’ durata 45′ la gara d’esordio contro la Turchia per il calciatore di proprietà della Roma, che ad inizio ripresa ha lasciato il posto a Giovanni Di Lorenzo per via di un risentimento muscolare. In seguito alle diagnosi svolte dai sanitari della Nazionale nella giornata di oggi, l’esterno di Mancini ha riportato una contrattura al polpaccio destro, la quale gli impedirà di prendere parte alla prossima sfida contro la Svizzera, in programma mercoledì 16 giugno alle ore 21.

Adesso, l’ex amaranto Di Lorenzo si candida per una maglia da titolare in vista della seconda uscita degli azzurri.