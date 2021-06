Calciomercato Reggina, chiesto all’Atalanta il giovane Zortea

Il club dello Stretto al lavoro anche per Nadir Zortea, nelle ultime due stagioni in prestito alla Cremonese.

Dopo Alessandro Russo, la Reggina sta cercando di accelerare anche per il prestito di un giovane terzino destro. Il club dello Stretto infatti, si è mosso per Nadir Zortea.

A riportarlo, l’edizione online della Gazzetta del Sud.

“Dopo la richiesta al Sassuolo per Alessandro Russo- si legge- la Reggina ha messo nel mirino un altro giovane, questa volta di proprietà dell’Atalanta. Il club dello Stretto è in pressing su Nadir Zortea, 21enne terzino destro che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito con la Cremonese, totalizzando ben 52 presenze”.