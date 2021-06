Serie b, il valzer delle panchine: cinque squadre ancora senza allenatore

Si resta in attesa dell'ultima compagine dalla serie C

In attesa della finale dei playoff di serie C che stabilirà chi, tra Padova e Alessandria, sarà la squadra numero 20 ai nastri partenza della prossima serie B, continua a delinearsi il mosaico degli allenatori. Le ultime due ufficialità in ordine di tempo sono quelli di Pippo Inzaghi a Brescia e Francesco Modesto a Crotone.

Attende il Benevento che ha individuato Fabio Caserta quale coach per la prossima stagione: ma il tecnico reggino deve prima liberarsi dal Perugia appena riportata in cadetteria. Proprio gli umbri devono colmare il vuoto che si andrebbe a creare, con Massimiliano Alvini in pole. Il Chievo dopo aver salutato Aglietti (nuovo allenatore della Reggina) cerca il sostituto: Stefano Vecchi e Massimo Carrera i nomi più gettonati. Anche la Spal, alle prese con un possibile avvicendamento societario, deve ancora scegliere il nuovo allenatore e qui le opzioni sono tantissime anche perché di vere e proprie notizie trapela poco: c’è la possibile conferma di Rastelli, l’outsider Pavanel (Feralpisalò) , ma anche Christian Bucchi. Da capire quello che succederà a Cittadella: Venturato, confermatissimo, potrebbe rispondere alle sirene della serie A e lasciare i veneti.